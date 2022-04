Sconcerti fuori dal coro: “A Napoli non ho visto una grande Fiorentina”

L'opinione del giornalista: "La Fiorentina ha fatto la sua partita, ma il centrocampo non è andato bene. Gran gara dei tre d'attacco"

Tra le opinioni arrivate il giorno dopo la vittoria per 2-3 della Fiorentina sul campo del Napoli, raccogliamo quella fuori dal coro di Mario Sconcerti . Questo il suo pensiero a tmw radio: "Ho visto un Napoli vuoto, a parte i primi 10'. Ma non ho visto neanche una grande Fiorentina. Ha fatto la sua partita, ma il centrocampo non è andato bene. Hanno fatto una gran partita i tre d'attacco. La Fiorentina spesso è più cattiva degli altri. Ha fatto una partita ordinata, facendo cose che l'avversario soffriva molto".

Il giornalista prosegue: "Media punti migliore dei viola senza Vlahovic? Vuol dire che è stato sostituito bene. Alcuni gol li ha fatto Piatek, altri Cabral e altri Gonzalez, che ora ha preso continuità. Nel momento in cui la squadra gira, riescono ad arrivare anche i gol che coprono Vlahovic. Igor? Su Osimhen avrei messo Milenkovic, ma adesso Igor prende sempre la prima punta. Non è velocissimo ma potente. Dove manca lo scatto, ci mette il fisico e mestiere. Ieri ha sofferto di eccessiva concentrazione, tanto che a 20' è stato steso dai crampi. E' sempre stato molto scolastico, adesso è cresciuto. Ma con questo allenatore, che a me suscitava qualche dubbio, in tanto stanno crescendo. E' meno integralista di Zeman, a cui si ispira".