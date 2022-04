De Paola: “Bene Italiano, ma facile fare questo calcio in determinate piazze”

Il giornalista elogia il lavoro di Italiano ma precisa: "E' facile fare il suo tipo di calcio in determinate piazze"

Paolo De Paola , ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione anche su Napoli-Fiorentina di ieri pomeriggio nel corso del suo intervento ai microfoni di tmw radio. Queste le sue parole: "Spalletti mi ha sorpreso, mi sembrava la squadra più quadrata e quotata. Il centrocampo del Napoli contro la Fiorentina è stato sempre in inferiorità numerica".

Il giornalista prosegue: "I due lì in mezzo hanno fatto fatica, non si può lasciare solo Lobotka. E poi Koulibaly non è più lo stesso, sarà per l’impegno in Coppa d’Africa. Spalletti doveva essere più reattivo nel capire la situazione dei suoi giocatori. Italiano? Sta facendo bene ma è facile fare questo calcio in determinate piazze. Penso anche a Dionisi, sono i due allenatori sorpresa del campionato".