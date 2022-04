Moratti estasiato dalla Fiorentina: “Gioca davvero bene, non mi aspettavo il 2-3”

Il commento dell'ex numero uno nerazzurro: "Non mi aspettavo la sconfitta del Napoli, penso comunque che sia l'avversario più serio per l'Inter"

I complimenti di Moratti ai viola si aggiungono a quelli arrivati nelle ultime ore da parte di tanti altri appassionati calcio: "Il Napoli si era espresso bene ultimamente. Perde tanto in casa ma ieri la Fiorentina ha giocato davvero bene. Non mi aspettavo la sconfitta, penso comunque che sia l'avversario più serio per l'Inter".