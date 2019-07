La rosa della Fiorentina deve ancora essere sfoltita. Saponara potrebbe avere un accettabile mercato (Lecce?), Eysseric potrebbe tornare in Francia al Tolosa [LEGGI L’ANTICIPAZIONE DI VIOLANEWS!], Dabo ancora non si è deciso fra Nantes e Olympiakos, zero offerte per Cristoforo e Thereau. Lo scrive La Nazione.