VN- Eysseric ai saluti, trovata la squadra per l’esterno francese

Valentin Eysseric è uno dei tanti punti interrogativi della precedente gestione sportiva della Fiorentina, non riuscendo mai a incidere e trovare una maglia da titolare, nonostante ottime qualità tecniche. Dopo il prestito al Nantes di gennaio scorso, il ragazzo classe ’92, è molto vicino al ritorno in Ligue 1, con una squadra che è pronta a puntare su di lui. Secondo quanto appreso da Violanews, si tratta dei viola di Francia, il Tolosa, che dopo aver rinnovato la squadra e ringiovanito l’organico, vorrebbe puntare su Eysseric come giocatore di esperienza e qualità per un nuovo ciclo sportivo. Potrebbe quindi finire definitivamente il matrimonio tra la Fiorentina ed il francese.