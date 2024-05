Una notte da sogno, per due: appelli e polemiche per Club Brugge-Fiorentina

In vista della sfida di mercoledì in Conference League della Fiorentina lo stadio Jan Breydel è tutto esaurito. Quasi trentamila spettatori per quella che da quelle parti viene chiamata “la notte del grande sogno”. Come scrive La Repubblica, l’appuntamento con la storia adesso, però, è un altro e riguarda anche la Fiorentina, per una sfida che mette in palio la finale di Conference League. «Vogliamo colpire la Fiorentina in più di un modo, sappiamo noi come», ha detto Nicky Hayen, tecnico dei belgi. D’altronde la sconfitta di una settimana fa al Franchi, quella arrivata con un gol di Nzola allo scadere, rappresenta l’unica battuta d’arresto per il Bruges nelle ultime nove gare tra campionato e Conference. In mezzo soltanto vittorie, compresa l’ultima che ha lanciato Thiago e compagni in testa ai playoff della Pro League con due punti di vantaggio sull’Anderlecht. Da quando Hayen, promosso dal settore giovanile, è alla guida della prima squadra tutto è cambiato. Sono tornati i risultati, l’entusiasmo, la sensazione che questo gruppo possa spingersi oltre i propri limiti. I tifosi belgi sono convinti che quello di domani ( ore 18,45) sia l’appuntamento col destino. Lo stadio farà la sua parte. “We are Bruges”, lo slogan che accompagna questa partita. Entusiasmo vero. Tanto che nelle scorse ore il Bruges ha annunciato che sono già stati sottoscritti 21 mila abbonamenti in vista della prossima stagione. Hayen non potrà contare su Bjorn Meijer, infortunato e operato nelle scorse ore. E chiaramente neanche su Onyedika, espulso nella gara d’andata.