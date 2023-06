Una formazione che vale due: Italiano pronto a sciogliere ogni dubbio

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla giornata odierna, dove Italiano prenderà le sue decisioni per le gare con il Sassuolo e per la finale contro il West Ham. Una formazione che vale due. Oggi Vincenzo Italiano prenderà le proprie decisioni in vista della gara di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma in pratica anche già per la finale di Praga del 7 giugno. Per il campionato gli undici in campo dal primo minuto saranno molto simili a quelli che hanno battuto la Roma sabato scorso. In porta Cerofolini, con Terracciano che giocherà a Praga. Venuti e Terzic faranno rifiatare Dodò e Biraghi, con Igor e Martinez Quarta i titolari nel mezzo. In mediana il big sicuro del posto nella competizione internazionale è Amrabat che quindi non sarà schierato in serie A. Per stare al suo fianco è serrato il ballottaggio fra Castrovilli e Mandragora. L’escluso di Conference sarà quindi in campo domani sera a Reggio Emilia dove troverà sicuramente spazio Duncan, come contro la Roma.