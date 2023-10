Una Fiorentina super giovane. E se avesse convinto Christensen…

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su un dato particolare. Negli undici titolari di Maurizio Sarri c’è soltanto un giocatore nato dopo il 2000: Rovella. E forse a gara in corso troverà spazio un altro 2001, Isaksen. Nella Viola invece scenderanno in campo all’inizio Beltran (2001) e Parisi (2000) e ci sarebbe stato sicuramente Kayode (2004) se non si fosse fatto male. Ma nel poderoso turn over di Italiano hanno girato, chi più chi meno, altri baby: Comuzzo (2005), Amatucci (2004), Infantino (2003) e Pierozzi (2001). La media dei giocatori utilizzati da Sarri è di 28 anni, quella di Italiano è di 24. Anche tra i senatori c’è differenza di età. Per dire, tranne Terracciano (ma se Christensen del ‘99 avesse convinto...), Bonaventura e Biraghi, gli altri titolari viola al massimo hanno 27 anni. Nella Lazio i trentenni, o quasi, abbondano.