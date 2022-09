Una Fiorentina senza gol e scuse: decisivo l’errore di Venuti

Non è bastato a Vincenzo Italiano l'esame di dieci giorni fa ad Empoli, per capire che la sua "Fiorentina-bis" non è all'altezza della squadra titolare. Un errore al 17' di Lorenzo Venuti, consente a Beto di realizzare la rete dell'1-0. Con l'Udinese una sola occasione create e con palla da fermo (colpo di testa di Martinez Quarta, con grande risposta di Silvestri). Come ricorda il Corriere dello Sport, i viola non segnano da ormai 400 minuti e i risultati si vedono: 3 pareggi per 0-0 e una sconfitta per 1-0 nelle ultime quattro partite. Sabato arriva la Juventus di Vlahovic, che di gol ne ha già segnati 4, con i viola che sperano di recuperare i tre acciaccati che hanno saltato la sfida di Udine: Bonaventura, Duncan e Nico Gonzalez.