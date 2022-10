Una Fiorentina imbarazzante: prigioniera dei vecchi difetti

Mentre in Conference era riuscita a tornare alla vittoria, la Fiorentina di Vincenzo Italiano subisce in campionato un'imbarazzante lezione di calcio da parte della Lazio. Questo il commento di Giuseppe Calabrese, nota firma de La Repubblica. Altro che miglioramento rispetto alla stagione passata, altro che Europa, di questo passo c'è molto poco per cui stare allegri. Che sarebbe stata una stagione difficile lo sapevamo, ma non che potesse diventare un patimento continuo. Commisso dovrebbe licenziare quello che ha detto ai suoi giocatori di non tirare mai in porta, perché senza gol è difficile vincere le partite. Povera Fiorentina, prigioniera di se stesse e dei suoi vecchi difetti, ma soprattutto di quell'astinenza da gol che sta diventando quasi irritante. Sperando che l'Europa regali un pò di serenità, per il momento restiamo con i piedi ancorati per terra e rinunciamo ad ogni tipo di sogno.