Una Fiorentina dal fascino magico, ma anche misterioso

Una Fiorentina magica e misteriosa. Italiano sta dando una svolta importante a questa squadra, ma adesso tocca a Commisso

La Fiorentina, squadra che è riuscita a battere il Milan, regalare tre punti all'Empoli e poi surclassare la Sampdoria. Una squadra dal fascino magico e misterioso scrive la Repubblica, ed è vero. Quella di ieri sera una Fiorentina fatta di gioco, grinta, carattere e tanta determinazione. Una partita perfetta per una squadra che ancora per diventare perfetta ha qualcosa da sistemare. Italiano aveva chiesto ai suoi una prestazione per dimenticare subito la brutta sconfitta del Castellani e l'ha ottenuta. Una risposta fatta di personalità, perché pur essendo andati sotto, i viola hanno reagito immediatamente, mettendo la Sampdoria alle corde per 90'. Altra buona notizia per Italiano è Callejon, che torna al gol in Serie A 513 giorni dopo dall'ultimo, dopo aver svolto anche un'ottima prova. L'allenatore viola è riuscito a dare equilibrio e profondità alla squadra e senso di appartenenza al gruppo. Cosa non scontata visto l'andamento degli anni scorsi.