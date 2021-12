Vlahovic nel mirino dei ‘Gunners’. Arsenal, offerta folle già a gennaio

Il club londinese disposto a fare follie per accaparrarsi Dusan Vlahovic già a gennaio, l'entourage disposto ad ascoltare le lusinghe Arsenal

Dusan Vlahovic riesce sempre a prendersi la copertina di questa Fiorentina. Il centravanti serbo - scrive La Gazzetta dello Sport - entra in campo con la furia di una tempesta che travolge i difensori avversari. E, cosa affatto trascurabile, trova la via del gol con una continuità impressionante . La rosea racconta del forte interesse dell’ Arsenal per il nove gigliato. Gradimento già manifestato nelle scorse settimane, quando il club londinese aveva bussato in maniera importante alla porta della Fiorentina. I Gunners sarebbero disposti a fare follie per portare a Londra il classe 2000: l’offerta pronta sarebbe di oltre 85 milioni.

Un interesse mai sopito che potrebbe adesso tradursi in una vera proposta. La novità, semmai, riguarda le reazioni dell’entourage del calciatore, disposto ad ascoltare l'eventuale offerta in arrivo dalla Premier, parlandone ovviamente con la Fiorentina. L'ostacolo è rappresentato dalla volontà di Vlahovic che non sembra al momento voler sentir ragioni. Niente Arsenal. E possibilmente niente partenza a gennaio. Con la voglia, ad ora, di restare in viola fino a giugno per poi scegliere la propria destinazione. Sarà un mese cruciale per capire il futuro del bomber. "Tutto può accadere" - chiosa il pezzo.