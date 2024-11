Una Fiorentina da sold-out: Como stracolma. A Bologna andranno in 2500

La striscia di partite casalinghe sarà inaugurata dalla serata di gala in programma al Franchi domenica 1° dicembre: a Campo di Marte arriva l'Inter per un incrocio da altissima classifica che ha già fatto impennare la prevendita dei biglietti. In poche ore già esauriti i settori di Curva Ferrovia, Maratona Laterale, Maratona e Tribuna Esterna, per il tutto esaurito, che anche per questa gara sarà fissato attorno ai 22mila spettatori, è questione di poco. L'entusiasmo in città è stato alimentato anche dall'offerta del club, che ha venduto circa 2000 mini-abbonamenti per le tre gare interne contro Inter (1 dicembre), Empoli (Coppa Italia, 4 dicembre) e Cagliari (8 dicembre).