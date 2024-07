Una Fiorentina da rimodellare. E davanti tornano di moda due esterni

Tuttosport scrive oggi sulle sue pagine del mercato della Fiorentina di Palladino. Super lavoro per i dirigenti chiamati a rimodellare i viola. Perché non c’è un reparto che non abbia bisogno di innesti, iniziando dall’attacco: difficile pensare basti Kean, pur pagato alla Juventus 13 milioni più 5 di bonus, a colmare il vuoto di un centravanti da doppia cifra, senza contare che Beltran andrà alle Olimpiadi con l’Argentina, per Nzola si cercano acquirenti e Lucca, al di là delle quotazioni ritenute eccessive, non pare scaldare la piazza (intanto i viola mettono sotto chiave il classe 2005 Tarantino, ex Ascoli, fino al 2027). Per la difesa che Palladino vorrebbe schierare a tre servirebbero un paio di centrali (l’argentino Valentini?) oltre ai 4 in rosa (Milenkovic, Quarta, Ranieri e il 19enne Comuzzo, col primo che in caso di offerte ambiziose potrebbe fare le valige). Si dovrà puntare, poi, su nuovi esterni (tornano di moda Laurienté e Cambiaghi) se Ikoné andrà all’Al Arabi che però deve dare più di 6-7 milioni offerti e se Kouamé seguirà Italiano a Bologna. Possibili novità pure in porta (resta Terracciano e va via Christensen, arriva Audero, promosso Martinelli?), ma è a centrocampo dove la Fiorentina deve intervenire copiosamente: nel casting Vranckx, Colpani, Thorstvedt, Pobega, Boloca, Lovric, Fredrup, Brescianini, con quest'ultimo che piace anche all’Atalanta con cui i viola hanno duellato per Zaniolo. Intanto i tifosi non vogliono la cessione di Kayode, nel mirino di club inglesi e non solo, anche se potrebbe fruttare oltre 20 milioni e invocano chiarezza, come la società, su abbonamenti, capienza reale dello stadio e settore ospiti: una risposta è attesa entro l’11 luglio.