Una Fiorentina da Champions: vince e balza al 3° posto

APPLAUSI A RANIERI

Era cominciata con una scena insolita per un campo di calcio e per questo ancora più bella: il Franchi in piedi per applaudire Claudio Ranieri, ex allenatore della Fiorentina di Rui Costa e Batistuta. Quando lasciò Firenze, in curva Fiesole apparve questo striscione: “Ranieri facci l’ultima magìa, sparisci”. Come cambiano i tempi e stavolta, per fortuna, in meglio. La riconoscenza vale anche a scoppio ritardato. Claudio aveva schierato la squadra con lo stesso modulo dei viola, il 4-2-3-1, ma con una forzatura un po’ strana per il suo calcio: dalla parte di Italiano il trequartista era Bonaventura, in realtà un centrocampista totale, capace di sostenere la fase difensiva. Dall’altra parte il trequartista (meglio, la seconda punta) era invece Shomurodov che restava spesso incollato alle spalle di Petagna. Nonostante le marcature ravvicinate, Makoumbou e Deiola faticavano a inaridire Duncan e Arthur, la doppia fonte di gioco dei viola. Tuttavia, anche i sardi avrebbero potuto segnare, subito dopo l’1-0 dei viola, sempre per un errore, madornale pure questo, di Milenkovic, che con un passaggio indietro ha spedito Nandez davanti a Terracciano, con Kayode costretto a salvare tutto sulla linea.