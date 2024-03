Una domenica tragica per chi ha a cuore le sorti della Fiorentina

Una giornata dedicata allo sport in un attimo si è trasformata in una domenica tragica per i fiorentini e per chi ha a cuore le sorti della Fiorentina. La notizia del malore che ha colpito nel primo pomeriggio il dg viola Joe Barone ha di fatto cancellato l’interesse della città per i risultati delle partite, facendo passare in secondo, se non in terzo piano, la corsa verso le posizioni europee. Nel primo pomeriggio il calcio ha lasciato il posto allo sgomento e allo sconcerto per quando stava arrivando da Bergamo prima e dall’ospedale San Raffaele di Milano, poi. Un tam tam che ha subito attraversato la città, rincorrendosi anche sui social, alla ricerca di conferme o notizie certe. La squadra, guidata da capitan Biraghi, ha subito raggiunto l’ospedale, insieme ai dirigenti Alessandro Ferrari e Daniele Pradè. Con loro anche Burdisso e l’allenatore Italiano, insieme al dottore della Fiorentina Pengue. Tutti a cercare di capire, con la speranza che le condizioni di Barone si fossero stabilizzate se non migliorate. Certezze che hanno avuto un duro colpo dopo il comunicato ufficiale emesso in serata che confermava la gravità del quadro clinico, per la disperazione della moglie del dg, Camilla, arrivata nel frattempo a Milano. Lo riporta La Nazione.