Una domenica di fuoco: Fiorentina, sono tutti sotto esame

Una gara da non sbagliare. Cinque parole tanto semplici quanto complicate: perché in riferimento alla Fiorentina, ormai, si sentono dire un po’ troppo spesso. Così la partita contro il Parma di oggi alle 15.00 al Franchi diventa un vero e proprio scontro salvezza, che può valerne anche un pezzo notevole. Come sottolinea Repubblica oggi in edicola, in certi casi sarebbe meglio non guardare la classifica, ma dietro ai viola ci sono solo quattro squadre tra cui proprio i ducali. La squadra di D’Aversa ha disperato bisogno di punti e trascinare con sé nel baratro i viola potrebbe essere un modo per sperare ancora in un ribaltone che avrebbe del clamoroso. Viceversa, una vittoria porterebbe un po’ di respiro, per tutti. Prima di tutto per Cesare Prandelli: le fiches sono finite e gli errori stanno a zero. Ma anche per la squadra, entrata nel mirino della critica, così come per la dirigenza. I crediti sono ormai finiti, per tutti: vincere o niente, contro il Parma sono tutti sotto esame.