Una disfatta storica. Fiorentina, altro che infrastrutture: c’è da pensare al progetto tecnico

Una disfatta storica, sotto gli occhi del presidente Commisso. Il netto 6-0 di Napoli rimette al centro le questioni che più interessano ai tifosi: quella della squadra, della programmazione, delle ambizioni sportive. Come scrive l’edizione fiorentina di Repubblica, è vero che le infrastrutture sono necessarie e strategiche, ma nel frattempo ci sarebbero una squadra e un progetto tecnico da assicurare. E invece Prandelli è costretto a chiedere scusa ai tifosi, e non ha avuto a disposizione nessun rinforzo dopo le epurazioni di Saponara, Cutrone, Lirola e Duncan. Anche il tecnico ci ha messo del suo, schierando Ribery e Callejon a supporto di Vlahovic e sacrificando Castrovilli in mezzo al campo in una posizione non sua. Regalando il centrocampo, la Fiorentina si è aperta in maniera discutibile. Ma le responsabilità del tecnico sono da dividere con quelle di una squadra in evidente difficoltà.

Fiorentina da incubo. Inadeguatezza e strafalcioni, i viola durano 10 minuti