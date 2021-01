Fiorentina da incubo. Inadeguatezza e strafalcioni, i viola durano 10 minuti

La Fiorentina esce da Napoli con le ossa rotte, e almeno fino a sabato dovrà convivere con l’incubo del 6-0 subito contro gli azzurri. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, poi ci sarà il match spartiacque con il Crotone che da una parte rappresenta la speranza, dall’altra il terrore di ritrovarsi tra le onde della crisi. Le magie di Insigne acuiscono la crisi dei viola, che dura solo dieci minuti – dal 23′ al 32′ – e poi si scioglie con i giganteschi strafalcioni di una difesa a tre definita dal quotidiano “che non appartiene a Prandelli” e lascia campo aperto alle ripartenze del Napoli, che segna sei gol con sette conclusioni nonostante diverse assenze. L’inadeguatezza della Fiorentina invece è finita nel vicolo cieco dell’inadeguatezza, e deve riflettere sui numerosi errori e su una squadra che si appiattisce fino a sparire dal campo troppo in fretta.

Pradè: “Sconfitta umiliante, io il primo in discussione. Dobbiamo lasciare la vita in campo”