Una difesa a quattro solida, ma Palladino torna a tre per necessità

L'evidente emergenza della Fiorentina in difesa

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, affronta il cambio di modulo e degli interpreti in vista della partita, ma evita di soffermarsi troppo su questo, esprimendo fiducia nel gruppo.

Nonostante manchino alcuni punti in campionato, Palladino ritiene che la squadra abbia risposto bene, soprattutto nella partita contro l'Empoli, dove non ha corso grandi rischi. Per quanto riguarda Moreno, il tecnico conferma che il difensore ha superato i problemi fisici e si è integrato nei meccanismi della squadra.