Una coppa d’orgoglio: la finale è il capolavoro di Italiano

"Nel 1990 Graziani, nel 2023 Italiano. Questa finale è il suo piccolo capolavoro. E lui ci ha sempre creduto. Anche quando la sua squadra è inciampata, anche dopo la gara di andata con il Basilea. Negli ultimi mesi il tecnico viola è stato capace di raddrizzare il tiro, ha rimesso in discussione le sue convinzioni, ha dato più equilibrio e maggiore consapevolezza alla squadra e ha creato un gruppo dove non tutti sono uguali, ma possono essere tutti ugualmente decisivi. Insomma, intorno al suo calcio Italiano ha costruito una Fiorentina ambiziosa e determinata, convinta di sé e decisa a prendersi tutto giocando sempre il suo calcio.

Mai un passo indietro, nemmeno quando era il buonsenso a consigliarlo. E così, passo dopo passo, ha riscritto la storia del club. In fondo, dopo il fallimento, questa è la prima finale europea. Una finale che la Fiorentina ha dimostrato di meritare sul campo riuscendo a ribaltare la partita di andata e a capovolgere quella di ieri sera. Una corsa controvento, che però una volta di più ha confermato la forza interiore, oltre che tecnica, del gruppo di Italiano. E allora alziamoci tutti in piedi e applaudiamo la Fiorentina, che da gennaio in poi è stata capace di far accelerare la sua stagione e proprio nel momento più difficile ha trovato i gol dei suoi campioni".