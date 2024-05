Una coppa da capitano, e un futuro ancora da scrivere. I giorni di Biraghi

La Repubblica approfondisce la situazione di Cristiano Biraghi. Il capitano viola, che ad Atene vorrebbe alzare il suo primo trofeo in maglia Fiorentina. Un giocatore discusso. Italiano però lo ha sempre difeso, schierandolo titolare in quasi tutte le occasioni. Lui ci ha sempre messo la faccia, con la curva, e on solo. La sua personalità è fondamentale. I dati raccontano del suo impatto in campo, sia come cross riusciti, primo in Conference, sia sui piazzati. Dove è nei primissimi per gol segnati su punizione negli ultimi 3 anni. Dopo le sconfitte nelle finali con Inter e West Ham vorrebbe rifarsi. Intanto il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Il contratto scade nel 2025, e vorrebbe rimanere a Firenze fino al termine della carriera. Parisi quest'anno ha faticato, ma il futuro è suo. Biraghi nei prossimi anni potrebbe essere la chioccia dello spogliatoio, il senatore.