Una bastione del centrocampo: Adli e quella giustizia nascosta

La Gazzetta dello Sport, nell'analizzare la vittoria della Fiorentina , si sofferma anche su Yacine Adli. L'ex della partita ha messo in campo una prestazione con la P maiuscola. Una gara da vero leader, mettendo tutto se stesso ma anche di più.

Il calcio, sostiene il quotidiano, nasconde una giustizia di fondo. Adli mette a segno un gol che al Milan non aveva mai fatto. E aldilà dell'errore sul gol di Pulisic, si perde completamente l'americano, rimane uno dei migliori. Recupero palloni, smistamento e una staffilata che non lascia scampo a Maignan. Solo applausi per il francese.