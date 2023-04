Un sogno Italiano: 20 giorni di fuoco per interrompere un digiuno lungo 22 anni

"Un sogno... Italiano. Comincia stasera la venti giorni Viola ad alto voltaggio, con il tecnico che potrebbe continuare una scalata da urlo: solo cinque anni fa allenava in Serie D, mentre adesso va a caccia della finale di Coppa Italia che a Firenze manca dal 2014. Poi, per non farsi mancare niente, darà l’assalto anche all’Europa: pure in Conference la Viola è in semifinale e l’11 e il 18 maggio sfiderà il Basilea. A cui però comincerà a pensare a tempo debito".