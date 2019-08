Un serpentone davanti al Fiorentina Point, la 7 di Ribery va a ruba. Curiosi e turisti, la nuova strategia di Commisso

Nel Fiorentina Point davanti alla tribuna ieri non si riusciva a passare. “Non so quante maglie abbiamo venduto, ne stiamo stampando una dietro l’altra” ha raccontato a Repubblica uno dei cassieri del negozio. “Quelle già pronte con la scritta ‘Ribery 7’ sono già finite stamattina”. Un serpentone continuo, quasi mille maglie vendute in un giorno. E’ chiara la nuova strategia viola (LEGGI QUI), attirare persone da qualsiasi parte del mondo. E già nella giornata di ieri la Fiorentina c’è riuscita: “due turisti inglesi chiedono se si stia per giocare una partita della Fiorentina. Quattro ragazzi bavaresi, invece, lo sanno benissimo. Sono in vacanza in Toscana, ma raccontano di essere venuti a salutare l’ex stella del Bayern. Due giovani giapponesi, ignari di tutto, si mettono in fila curiosi, entrano e sembrano divertirsi con la musica del dj” scrive il quotidiano. È anche questo tipo di pubblico che la nuova società di Commisso vuole attrarre per far crescere il brand Fiorentina nel mondo.