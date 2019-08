Già 700 “Ribery 7” vendute in poche ore e boom in rete e sui social: la nuova strategia

Ribery è il primo grande tassello della nuova Fiorentina in una strategia di crescita del fatturato attraverso il marketing. Come scrive il Corriere Fiorentino, in poche ore sono state vendute 700 magliette del campione francese e il marchio viola va oltre i confini dei negozi sportivi. La parola Fiorentina è cresciuta in modo sensibile nei Google Trends, l’account Instagram ufficiale della società registra un +31.000 followers nelle ultime due settimane. La scorsa stagione cresceva di mille seguaci al mese. In prospettiva Ribery è il primo passo verso una «differenziazione del modello di business». Cosa vuole dire? Spiega il quotidiano: “La visibilità e l’apertura a un pubblico più ampio, mercati stranieri compresi, che significa maggiori introiti dal merchandising e dagli sponsor. Un modo per fare fatturato al di fuori dei soliti circuiti, ovvero i biglietti allo stadio e i diritti televisivi”.