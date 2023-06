Un ritiro per far colpo su Italiano: chi fa come Kouamé? C’è chi non ha speranze

Il ritiro di quest'estate, come ogni anno, sarà occasione per alcuni giocatori di rientro dai prestiti di farsi vedere e convincere Italiano a tenerli in rosa per la stagione 23-24. Ma secondo l'edizione locale de La Repubblica, Jacob Rasmussen, Marco Benassi e Aleksandr Kokorinnon hanno la minima possibilità di rimanere, e saluteranno il club viola alla scadenza dei loro contratti in mancanza di offerte allettanti. Il russo è obiettivo dei ciprioti dell'Aris Limassol, dove ha giocato in prestito, ma vorrebbe un campionato più ambizioso.