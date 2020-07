Un reparto top a rischio: la difesa della Fiorentina può perdere due elementi su tre

La miglior difesa dalla ripresa del campionato. Il Corriere Fiorentino sottolinea come il gioco della Fiorentina non sia spumeggiante, ma le risposte del reparto arretrato sono convincenti. 9 reti subite in 9 partite, 4 delle quali su rigore, appena 3 nelle ultime sei. La media delle reti incassate da Montella è stata dimezzata, e tutto questo ha impressionato la dirigenza, che infatti sta riflettendo con più calma sulla scelta del nuovo allenatore.

Il paradosso, però, è che la difesa che tanto sta facendo bene rischia di essere smantellata: solo Caceres è certo di restare, per gli altri due moschettieri sarà un calciomercato intenso. la Fiorentina cerca un centrale d’impostazione mancino (Vertonghen e Carmo gli ultimi nomi, su Tuttitalenti.com sono consultabili le loro schede), mentre Pezzella ha in Napoli, Roma e soprattutto Valencia estimatori importanti. Invece su Milenkovic c’è da tempo il Milan, che si è sovrapposto al vecchio interesse del Manchester United. Il serbo potrebbe rappresentare un capitale utile da reinvestire sul mercato, ma tutto passerà dalle esigenze del nuovo Mister, quale che poi sarà. LE ULTIME NOVITA’ DAL MERCATO