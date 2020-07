La Fiorentina sgomita sul mercato: dalle uscite al nuovo allenatore, le ultime. Mandzukic…

La fase che sta attraversando la Fiorentina è una fase di stallo, su tutto. Dal nuovo Centro Sportivo (oggi la riunione chiarificatrice in Soprintendenza, LEGGI QUA) alla questione allenatore, niente sembra riuscire ad andare fast. Una delle priorità, adesso, è gestire le situazioni contrattuali di Chiesa e Milenkovic, il primo ormai in uscita – ma serve una contropartita adatta -, il secondo quasi. Vlahovic, poi, ha perso posizioni nelle gerarchie in attacco, e anche la sua permanenza non è più scontata: il procuratore di Milenkovic, Ramadani, ha influenze anche su di lui. Ora, la Fiorentina ha un passivo di 27,6 milioni e già due allenatori a libro paga; assumerne un terzo non ammetterebbe errori. Le alternative ci sono, da Di Francesco a Semplici e Maran, tutto è possibile. Quel che non sembra possibile, invece, è l’arrivo in viola di Mandzukic, che dovrebbe scegliere un futuro lontano da Firenze. Lo scrive La Nazione.