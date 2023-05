Un re lotta sempre per il trono, perchè togliere la possibilità a Cabral?

La Nazione si sofferma su Arthur Cabral. Sul quesito dell'attacco viola, tra il il brasiliano e Luka Jovic,ci sono vari aspetti da tenere conto. Partendo dall'ex Basilea, la situazione sembra essere abbastanza chiara. Cabral ha messo più tempo del previsto per ambientarsi e mostrare le sue qualità. Poi però, partendo dallo splendido gol al Maradona contro il Napoli, ha messo in campo voglia e qualità alla ricerca del gol. Non per nulla è il migliore marcatore della Conference League. Quando gioca, lotta su ogni pallone e non molla mai. Ultimamente non sta attraversando un buon periodo di forma, ma questo non significa che biosgna togliergli la possibilità di lottare per un posto. Come ha sempre fatto.