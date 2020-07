Un po’ di numeri: Roma-Fiorentina è attacco vs difesa migliori post-lockdown

Nessuna squadra ha disputato tante partite contro la Fiorentina quante la Roma: 187. Tra le quali, la prima in assoluto in maglia viola. All’Olimpico 44 successi per i giallorossi e 19 per i viola, trend mitigato da 3 vittorie nelle ultime 6 gare nella Capitale. Inoltre, la Fiorentina non inanella sette risultati utili consecutivi dal febbraio 2019. L’unica sconfitta esterna del post-lockdown è arrivata con la Lazio nello stesso stadio di stasera, dove si affronteranno il migliore attacco e la miglior difesa dopo la ripresa del campionato. Lo scrive La Nazione.

Leggi anche: LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA