La probabile formazione: la grande domanda riguarda l’attacco, Kouamé avanti

I quotidiani in edicola oggi disegnano una formazione quasi obbligata per la Fiorentina che va a sfidare la Roma, dato che Dragowski non è convocato, Dalbert non è al meglio e Castrovilli è squalificato. Davanti a Terracciano, allora, spazio ai soliti Milenkovic, Pezzella e Caceres (in alternativa Igor), con Chiesa (insidiato da Venuti) e Lirola sulle due fasce. Pulgar torna in cabina di regia, fiancheggiato da Duncan e Ghezzal, uniche due mezzali disponibili. In attacco ancora Ribery, condizione fisica permettendo, e uno fra Cutrone, Vlahovic e Kouamé: è questo l’unico vero dubbio di Iachini.

La probabile formazione: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres/Igor; Chiesa, Duncan, Pulgar, Ghezzal, Lirola/Venuti; Ribery, Kouamé/Cutrone/Vlahovic.

