Un mese ad alta tensione: è il momento di gettare il cuore oltre l’ostacolo

" Com'è dura la salita ": titola così il Corriere Fiorentino che si concentra sul calendario della Fiorentina. Se davvero si pensa all’Europa, questo - si legge - è il momento di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Anche perché adesso il calendario si farà duro. Domenica prossima infatti i viola andranno in casa della Roma e, dopo aver ospitato il Torino (agganciato al nono posto) Biraghi e compagni torneranno nella capitale per sfidare la Lazio. Quindi il Bologna e, il 12 febbraio, un’altra trasferta da brividi, contro la Juve.

Nel giro di un mese la Fiorentina si giocherà tantissimo e, come diceva Bonaventura, l’ideale sarebbe infilare quel filotto di vittorie che, in stagione, è stato centrato solo in un’occasione. È successo a ridosso della sosta quando, prima della sconfitta col Milan, erano arrivati i successi con Spezia, Sampdoria e Salernitana. Riuscirci di nuovo (considerando gli avversari) sarà dura eppure, in questa stagione, i viola contro le grandi se la sono (quasi) sempre giocata. Per riuscirci però, sarà fondamentale migliorare una condizione fisica apparsa non eccezionale.