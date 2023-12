Un gol con un tiro e se Beltran diventa così decisivo è quasi fatta

Un gol con un tiro, segno eloquente di quella incisività che è dote fondamentale per chi come lui sta cercando di imporsi in un Paese nuovo e in un calcio nuovo

Il primo gol su azione in campionato (l’altro finora all’attivo era stato su rigore contro la Salernitana) è stato pesante che più non si può, perché è servito alla Fiorentina per superare il Verona e prendersi tre punti di platino, a proposito di peso specifico: Lucas Beltran non poteva scegliere giorno migliore per lasciare il segno. Un gol con un tiro, segno eloquente di quella incisività che è dote fondamentale per chi come lui sta cercando di imporsi in un Paese nuovo e in un calcio nuovo, in quella valorizzazione definitiva del proprio essere calciatore che farebbe le fortune sue e della squadra viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.