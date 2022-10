Un fuoco di paglia: illusione Fiorentina di fronte alla certezza Lazio

Più che una scintilla, un fuoco di paglia. Un’illusione, prima di ripiombare violentemente con i piedi per terra. Così il Corriere Fiorentino sulla pesante batosta della Fiorentina che cercava conferme, dopo la vittoria di Edimburgo. Ha trovato, invece, la certezza di essere ancora immersa fino al collo nei suoi problemi. Una sconfitta pesante, la prima in casa, quella con la Lazio. Nelle dimensioni, e nelle conseguenze. Perché smentisce i segnali positivi visti con gli Hearts e perché, la classifica, è sempre più buia: 10 punti dal sesto posto, e quattro dal terzultimo. Italiano, consapevole di quanto fosse importante questa partita, se l’è giocata con una formazione molto simile alla migliore possibile. Con qualche eccezione. In difesa per esempio si è rivisto Dodò dal primo minuto ma Milenkovic è rimasto di nuovo in panchina lasciando spazio ad Igor e Quarta. Il centrocampo era lo stesso di giovedì scorso, con Bonaventura, Amrabat e Mandragora e il tridente con Ikoné insieme ai confermatissimi Jovic e Kouamè. Dall’altra parte la Lazio, una squadra reduce da tre vittorie di fila in campionato e soprattutto, ormai specchio fedele delle idee di Sarri.