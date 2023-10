Un film già visto: i limiti mascherati della Fiorentina e due grandi difetti

«La storia non si ripete, ma spesso fa rima con se stessa». Il Corriere Fiorentino cita Marc Twain per parlare di Fiorentina-Empoli. I dati della partita raccontano un predominio viola nel possesso palla (72%) e nelle conclusioni (19 contro le 7 dell’Empoli), comprese quelle nello specchio (7 a 3). Alla fine però il tabellone che non lascia spazio a discorsi: 0-2, e zero punti in classifica. Un film già visto e quando gli eventi si ripetono significa che ci sono limiti magari mascherati - altrimenti la Fiorentina non sarebbe in piena zona Europa - ma non eliminati.