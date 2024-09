Un derby a due facce: Empoli sogna, Firenze spera. E Commisso incontra Corsi

l derby tra Empoli e Fiorentina rappresenta un importante bivio per entrambe le squadre. L'Empoli, che ha iniziato la stagione in modo eccellente ed è avanti in classifica di tre punti, cerca di confermarsi come sorpresa del campionato. La squadra di D’Aversa è imbattuta, anche in Coppa Italia, dove ha eliminato il Torino, e punta su un solido 3-4-2-1 per continuare il suo buon momento.