Un Basilea dalla difesa solida e un attacco veloce: servirà concentrazione

Giocatori da tenere d'occhio

Oggi il Basilea è quinto in Super League, a 25 punti dai nuovi campioni dello Young Boys e a 6 punti dal secondo posto che garantisce la qualificazione alla Champions, ora occupato dal Servette. Eccellente la difesa (39 gol subiti in 32 partite, terza in campionato), non proprio fortissimo in attacco (43 reti segnate, sesto posto), per dire il suo miglior cannoniere è Zeqiri con 9 gol ed è settimo nella classifica dei cannonieri svizzeri. Sotto questo profilo, c’è una certa somiglianza con la Fiorentina. Non è l’avversario più forte che i viola hanno incontrato nel lungo cammino della Conference, probabilmente il più pericoloso è stato il Twente, eliminato in agosto ai play off. La squadra allenata dal tedesco Heiko Vogel non ha un livello tecnico da far paura, però è solida, compatta e ha una caratteristica che la Fiorentina deve temere: sa colpire alle spalle della difesa avversaria. Deve temerlo perché, soprattutto negli ultimi tempi, è un tipo di attacco che i viola soffrono (vedi i gol di Nzola e Dia). All’andata dei quarti contro il Nizza ha segnato la prima con un lancio lungo di Kasim Adams per Ndoye, esterno/trequartista velocissimo, che ha sorpreso la difesa francese. Difesa a tre, Vogel spinge in avanti gli esterni e fa attaccare con più frequenza Lang sulla corsia di destra. Sono una squadra che non si preoccupa di tenere troppo la palla, nella prima contro il Nizza è arrivato al 39% di possesso, ma ha concluso più dei francesi. Un po’ di attenzione in più la merita Kevin Augustin, ex Psg, giocatore che entra spesso a gara in corso, è un fantasista, ha qualche numero e si trova a suo agio negli spazi stretti.