Un attacco da reinventare: Italiano a caccia di nuove soluzioni

Un attacco da reinventare in casa della Fiorentina, che come dice Italiano "vive di guizzi da parte dei singoli". Il tecnico viola sta sperimentando delle nuove soluzioni senza la punta di ruolo. Da valutare l'infortunio di Cabral e l'eventuale acquisto di un centravanti in questa sessione di mercato. "Serve maggior concretezza", queste le parole dell'allenatore della Fiorentina al termine della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Ogni partita i viola hanno un numero infinito di occasioni per segnare, sbagliando, però, sempre la scelta finale, che si tratti del passaggio chiave o del tiro in porta.

Jovic, l'uomo da ritrovare

L'infortunio terrà Cabral fermo per un po', poi c'è la questione Jovic, 7 gol in 24 presenze. Italiano e lo staff tecnico stanno lavorando da mesi per riattivare, soprattutto a livello mentale, il talento serbo. Prima del passaggio al Real Madrid veniva considerato da tutta Europa un fenomeno. Poi quel declino, forse dovuto anche dalla tanta panchina nei Blancos, che l'ha costretto a cambiare mentalità. Come scrive La Repubblica, numeri sono sicuramente confortanti, visto che la Fiorentina, nelle ultime nove gare, ne ha vinte ben sette e subito solamente una sconfitta, ma qualcosa là davanti deve cambiare e anche il più presto possibile. Il 4-2-3-1 ha avvicinato un ulteriore centrocampista all'attaccante per garantirgli supporto in area di rigore, ma adesso serve quel cambio di passo per compiere il definitivo salto di qualità e sbloccare l'intero reparto a livello mentale.