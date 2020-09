Un anno dopo, lo stesso film. Solo e imbronciato, la crisi di Chiesa

Altro che “al centro del villaggio” azzurro: isolato sulla fascia, immalinconito. Per Federico Chiesa la serata del Franchi contro la Bosnia è stata appannata e confusa, dettata forse dalle ansie del mercato. Come scrive Tuttosport, il peso di dover dimostrare di valere 70 milioni e di essere stato battezzato come il Golden Boy del calcio italiano lo ha frenato nella crescita. Mancini lo ha richiamato costantemente perché nel match di venerdì aspettava in modo troppo passivo il pallone sui piedi e dopo un primo tempo disastroso ha fatto intravedere qualcosa solo in avvio di ripresa.

Che succede?

“Il ragazzo ha l’aria perennemente imbronciata, non dà l’impressione di divertirsi e soprattutto, si è infilato nel tunnel del gioco individualista”. Il quotidiano ci va giù senza troppi giri di parole: testa bassa e cercare di dribblare qualsiasi cosa gli si presenti davanti non è la soluzione al problema. A queste condizioni, la Fiorentina non può chiedere 70 milioni per un giocatore che a 23 anni non può vantare un pedigree europeo di tanti suoi coetanei. Chiesa però sembra entrato in un loop da cui sembra difficile uscire: nervosismi, richiami del Ct, gioco poco empatico, insofferenza, sirene di mercato. Un anno dopo, lo stesso film.

NAZIONALE, CHIESA STECCA MA E’ NELLA TOP-10 DEI VIOLAZZURRI