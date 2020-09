Chiesa stecca, ma raggiunge un traguardo in violazzurro: è nella top 10

72 minuti incolori contro la Bosnia per Federico Chiesa, ma la soddisfazione di essere, insieme a due grandi del passato come Toldo e Albertosi, al nono posto tra i giocatori all-time della Fiorentina con più presenze in Nazionale: 18, messe assieme in appena due anni e mezzo, stop da coronavirus compreso. Mancini non fa a meno di lui – è terzo in assoluto per presenze con l’attuale CT, 16, ma è anche il più sostituito, ben sette volte. Biraghi invece occupa il trentesimo posto tra i violazzurri, appaiato con Massaro, e il nono tra i più utilizzati da Mancini. A riportarlo è La Nazione.

