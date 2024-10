Un anno di Viola Park: il ricordo di Barone e l’augurio di Commisso: “Ora un trofeo”

Nella giornata di ieri si è celebrata la ricorrenza dell'apertura del Viola Park. Dodici mesi fa infatti lo spettacolo dei droni e quello pirotecnico inauguravano il nuovo centro sportivo viola a Bagno a Ripoli e un anno dopo la Fiorentina ha voluto ricordare questa data importante. Come scrive La Nazione, le immagini di Joe Barone sono stati il filo conduttore del primo "compleanno" del Viola Park: se Rocco Commisso e Catherine ne hanno ideato la realizzazione, il compianto dg è stato il motore durante la realizzazione e nei primi mesi di vita.

Da New York il presidente e la moglie lo hanno ricordato con un video messaggio. Il numero uno di Mediacom adesso spera in un trofeo, dopo tre finali perse, e punta a risolvere il problema stadio. In mezzo al campo tanti giovani settore giovanile insieme al direttore generale Alessandro Ferrari e al ds Daniele Pradè che ha spronato tutti a crederci. Un anno dopo l'11 ottobre 2023, il Viola Park ha ospitato 70.000 persone, 300 partite giocate e 200 eventi privati: costo totale 119 milioni di euro.