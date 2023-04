Un amore così grande: in 35mila contro lo Spezia

Archiviata la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Cremonese, la Fiorentina si rituffa in campionato nel turno pre pasquale. Avversario: lo Spezia dell'ex viola Leonardo Semplici. Come scrive Repubblica Firenze, domani contro la squadra ligure l’obiettivo è superare le 35 mila presenze. La società propone prezzi bassi - nelle curve gli under 14 entrano gratis - e ieri ha chiamato tutti a raccolta con un video fatto dai giocatori, Cabral in primis. Saranno invece 400 circa i tifosi presenti a Poznan giovedì prossimo. La trasferta non è delle più agevoli, come logistica e come tifoseria ospite: complice degli ultras caldi a tutti i fiorentini è stato consigliato caldamente di acquistare tagliandi nel settore ospiti e non in altre parti dello stadio.