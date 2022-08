Un agosto caldissimo per Commisso. Prima la Cremo, poi un agenda fitta

Al di là della partita in sé, Fiorentina-Cremonese rappresenta anche un appuntamento di straordinaria importanza per tutti i tifosi Viola anche per ciò che accade furori dal campo. Già, perché questa sera sugli spalti del Franchi ci sarà anche Rocco Commisso. L'ultima volta che si era visto il numero 1 allo stadio era il 30 novembre in occasione di Fiorentina-Sampdoria. Di lì a pochi giorni, il precipitoso ritorno negli Stati Uniti per fronteggiare un’acutissima polmonite che ne ha minato lo stato di salute per molto tempo creando preoccupazione. Il presidente viola ieri mattina ha assistito all’allenamento di rifinitura e oggi pomeriggio sarà allo stadio, poi dopo Ferragosto comincerà ad affrontare una nutrita agenda di appuntamenti che comprende anche la questione riguardante lo stadio. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport.