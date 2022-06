Umtiti alla Fiorentina? Per Repubblica “operazione al limite dell’impossibile”

Il difensore del Barcellona guadagna troppo per le casse della Fiorentina

Sia in Francia che in Spagna sono sicuri: Samuel Umtitipiace alla Fiorentina. Repubblica Firenze, tuttavia, scrive che l'operazione è al limite dell’impossibile. Il nodo (enorme) è l’ingaggio da oltre 10 milioni a stagione. Soltanto un massiccio contributo da parte del Barcellona e un deciso passo in avanti verso i viola del difensore potrebbero agevolare questo scenario a oggi poco realistico.