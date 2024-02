Ultras, pazienza al limite: cori e striscioni contro tutti, ma non Italiano

Il quotidiano analizza il comportamento del tifo organizzato e spiega come il tecnico sia ritenuto effettivamente il meno colpevole della crisi di risultati della Fiorentina

Dopo la contestazione generalizzata, rivolta cioè a tutte le componenti della Fiorentina, andata in scena a Empoli, La Nazione si concentra sui confronti in seno ai diversi gruppi di ultras, ancora uniti nella loro linea comune ma decisi nelle prese di posizioni, anche in controtendenza rispetto al passato.