Ultimo giro al Franchi: anche per Beppe Iachini?

E meno male che stasera si giocherà alle 21.45… La cornice che ospiterà la Fiorentina stasera sarà bollente dal punto di vista atmosferico, visto che a Firenze è attesa un’ondata di caldo da 38 gradi e allarme arancione. Niente tifosi, niente abbracci per Beppe Iachini. Come scrive il Corriere Fiorentino il tecnico ha portato con anticipo la barca in porto, ossia la missione per la quale era stato chiamato, ma la riconferma appare tutt’altro che scontata.

Mentre il campionato si avvia alla conclusione, in società infatti si rincorrono i nomi: Di Francesco è la candidatura più forte, Rolando Maran il nome che piace a Rocco Commisso senza dimenticare che Giampaolo gradirebbe la destinazione Fiorentina. Insomma, per Beppe Iachini quella di stasera potrebbe essere l’ultima al Franchi da tecnico viola.

TRA DI FRANCESCO E GIAMPAOLO OCCHIO ALLA PISTA PORTOGHESE. E A MARCELINO