Tra Di Francesco e Giampaolo, occhio alla pista portoghese. E a Marcelino

Con la stagione ormai in dirittura d’arrivo e Iachini che potrebbe domenica salutare, la questione allenatore tiene banco in casa viola. Come scrive La Nazione, ci sono stati i primi due colloqui informali con Eusebio Di Francesco, che è intrigato dal progetto Fiorentina e aspetta la convocazione finale, quella in cui si parlerà di contratto e di strategie di mercato. Non solo, perché sul tavolo di Commisso c’è un dossier sulle qualità di Marco Giampaolo: Torino avanti, ma il tecnico abruzzese è stuzzicato dalla proposta di Barone e Pradè.

Gli altri

Tra la conferma di Iachini e la possibilità legata a Rolando Maran, la Fiorentina valuta una pista estera come fu ai tempi di Paulo Sousa. Il mister X stavolta potrebbe essere l’ex Valencia Marcelino, profilo già attenzionato un paio di volte dalla società viola, ma da non trascurare ci potrebbe essere nuovamente una pista portoghese.

