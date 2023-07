Ultimi test per Italiano: tra Grosseto e Newcastle si rivedrà Nico Gonzalez

Non c'è molto tempo prima dell'inizio ufficiale della stagione. Vincenzo Italiano ha concesso un po' di riposo alla squadra dopo la cinquina rimediata in amichevole contro la Stella Rossa di Belgrado, ma adesso serve aumentare il ritmo già a partire dal test di domani contro il Grosseto, in cui il tecnico non ammette errori. di concentrazione. Ci sarà Nico Gonzalez, almeno per uno spezzone? Nelle prossime ore la risposta, mentre è ancor più difficile, secondo La Nazione, fare previsioni su Amrabat. Verrà fatto un punto anche sugli infortunati/indisponibili Barak, Pierozzi e Sottil. Anche perché poi nel weekend si gioca contro Newcastle e Nizza nella prestigiosa Sela Cup, e poi l'11 e il 12 ecco arrivare Sestri Levante ed Ofi Creta al Viola Park (sarà aperto per quelle date?). E poi comincia tutto, per davvero.