Ultimi dubbi sciolti: la Fiorentina ha scelto il regista e il sostituto di Dalbert

Tutto confermato, saranno chiuse le porte della Dacia Arena domani in occasione di Udinese-Fiorentina. La Nazione spiega che i viola stavano comunque seguendo il consueto programma pre-partita. Contrariamente a quanto ha scelto di non fare il tecnico dell’Udinese Gotti, Beppe Iachini parlerà alle 14 in conferenza, presentando una partita in cui ben cinque titolari (Lirola, Chiesa, Vlahovic, Pezzella e Duncan) saranno diffidati. Fiducia a Badelj, di ritorno in regia dopo la squalifica, e a Igor sulla corsia mancina per sostituire Dalbert; più indietro Pulgar, per valutazioni tecnico-fisiche (il cileno ha saltato davvero poche gare) e Venuti.

Tuttosport è dello stesso avviso, con più incertezza nel ballottaggio tra Badelj e Pulgar, mentre il Corriere Fiorentino aggiunge il dubbio Vlahovic-Cutrone davanti.

La probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj/Pulgar, Castrovilli, Igor/Venuti; Chiesa, Vlahovic/Cutrone.